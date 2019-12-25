В Сестрорецке произошел пожар в магазине

В подсобном помещении магазина горел электрощит.

В Курортном районе сегодня, 7 августа, произошел пожар. В Сестрорецке в районе Александровской в доме № 1/19 по 4-й линии загорелся магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:03. В подсобном помещении магазина горел электрощит. Пламя охватило один квадратный метр.

В 12:23 пожар был ликвидирован. Его потушили 15 спасателей и три спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv



