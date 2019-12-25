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В Сестрорецке произошел пожар в магазине
Сегодня, 12:55
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В Сестрорецке произошел пожар в магазине

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В подсобном помещении магазина горел электрощит.

В Курортном районе сегодня, 7 августа, произошел пожар. В Сестрорецке в районе Александровской в доме № 1/19 по 4-й линии загорелся магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:03. В подсобном помещении магазина горел электрощит. Пламя охватило один квадратный метр.   

В 12:23 пожар был ликвидирован. Его потушили 15 спасателей и три спецмашины.      

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.  

Ранее мы писали, что на Московском шоссе горела бытовка.

Фото: Piter.tv      
 
 

Теги: александровская, мчс, пожар в магазине, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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