На Московском шоссе горела бытовка

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей.

В Московском районе сегодня, 7 августа, произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 13, литера Б, полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:31. Там происходило горение постройки. Пламя охватило восемь квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей. В 08:07 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Тамбовской горело капитально-ремонтируемое здание.

Фото: Piter.tv