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На Московском шоссе горела бытовка
Сегодня, 9:18
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На Московском шоссе горела бытовка

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Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей.

В Московском районе сегодня, 7 августа, произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 13, литера Б, полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в  07:31. Там происходило горение постройки. Пламя охватило восемь квадратных метров. 

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей. В 08:07 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Тамбовской горело капитально-ремонтируемое здание.

Фото: Piter.tv

Теги: горела бытовка, московское шоссе, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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