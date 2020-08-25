На Московском шоссе горела бытовка

В Московском районе сегодня, 7 августа, произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 13, литера Б, полыхала бытовка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:31. Там происходило горение постройки. Пламя охватило восемь квадратных метров.
Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей. В 08:07 пожар был ликвидирован.
Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Тамбовской горело капитально-ремонтируемое здание.
Фото: Piter.tv
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