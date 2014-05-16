На Тамбовской горело капитально-ремонтируемое здание

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Красносельском районе сегодня, 6 августа, произошел пожар. На Тамбовской улице в доме № 21 в двухэтажном капитально-ремонтируемом здании загорелась обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы обратились к пожарным в 15:03. К этому часу пламя охватило 25 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожар потушили спустя 20 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла.

Фото: Piter.tv

