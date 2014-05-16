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На Тамбовской горело капитально-ремонтируемое здание
Сегодня, 15:47
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На Тамбовской горело капитально-ремонтируемое здание

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Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Красносельском районе сегодня, 6 августа, произошел пожар. На Тамбовской улице в доме № 21 в двухэтажном капитально-ремонтируемом здании загорелась обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы обратились к пожарным в 15:03. К этому часу пламя охватило 25 квадратных метров. 

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожар потушили спустя 20 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мчс, пожар в капитально-ремонтируемом здании, тамбовская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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