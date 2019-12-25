В Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла

Дежурная смена обнаружила пострадавшего и доставила в посёлок Назия.

Накануне, 5 августа, в районе поселка Синявино прошла спасательная операция. Житель поселка Назия не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Вечером спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург получили информацию о застрявшем на воде мужчине. Дежурная смена обнаружила заявителя и доставила в посёлок Назия. В результате случившегося местный житель не пострадал. Его передали родственникам. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО