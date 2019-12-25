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В Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла
Сегодня, 10:06
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В Ленобласти мужчина не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла

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Дежурная смена обнаружила пострадавшего и доставила в посёлок Назия.

Накануне, 5 августа, в районе поселка Синявино прошла спасательная операция. Житель поселка Назия не мог вернуться на берег Новоладожского канала из-за поломки гидроцикла.  Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Вечером спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург получили информацию о застрявшем на воде мужчине.  Дежурная смена обнаружила заявителя и доставила в посёлок Назия. В результате случившегося местный житель не пострадал. Его передали родственникам. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Малой Невке утонул подросток.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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