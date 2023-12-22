Петербуржцы предстанут перед судом за разбитую остановку на Орджоникидзе

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Двое молодых петербуржцев предстанут перед судом за разбитую в январе автобусную остановку, сообщила прокуратура Московского района.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 19-летнего и 18-летнего местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

По версии следствия, ночью 10 января 2024 года обвиняемые руками и ногами разбили остекление остановки общественного транспорта, расположенной напротив дома 46 по улице Орджоникидзе. Был причинен ущерб сумму свыше 16 тысяч рублей.

Обвиняемые были сразу же задержаны патрульным нарядом полиции неподалеку от места совершения преступления.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Видео: Росгвардия