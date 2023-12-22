На Орджоникидзе пьяные хулиганы ногами разбили остановку

Сотрудники Росгвардии задержали не успевших скрыться хулиганов, которые находились в состоянии опьянения, и доставили в 33 отдел полиции.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух нетрезвых хулиганов, повредивших остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Этой ночью около 00:30 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району Петербурга прибыли к предприятию на улице Орджоникидзе, занимающемуся водоснабжением и водоотведением, на котором сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте постовая вневедомственной охраны сообщила, что через камеры видеонаблюдения она увидела, как двое молодых людей ногами разбивают остекление остановки.

Сотрудники Росгвардии задержали не успевших скрыться хулиганов, которые находились в состоянии опьянения, и доставили в 33 отдел полиции.

Ранее в Петербурге задержали дебошира, который напал прохожего на Загородном проспекте.

Фото и видео: Росгвардия