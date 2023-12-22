В Петербурге задержали дебошира, который напал прохожего на Загородном проспекте

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

На улице Марата накануне, 9 января, оперативники задержали подозреваемого в нападении на горожанина. Стражи порядка доставили в участок 25-летнего мужчину, который проживает в Петербурге без регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник накинулся с кулаками на прохожего 2 января. Инцидент произошел на Загородном проспекте у дома № 22 примерно в 21:25.

Пострадавший написал заявление в полицию. Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Расследование продолжается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv