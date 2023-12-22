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Полиция разбирается в причинах аварии с велокурьером на Васильевском острове

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Автомобиль BMW под управлением 42-летнего водителя в зоне пешеходного перехода наехал на 21-летнего курьера службы доставки.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с велокурьером на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 января в десять часов вечера поступило сообщение об аварии на пересечении 12-й линии и Большого проспекта, в которой пострадал велосипедист.

На месте происшествия было установлено, что автомобиль BMW под управлением 42-летнего водителя в зоне пешеходного перехода наехал на 21-летнего курьера службы доставки, управлявшего электровелосипедом.

В результате ДТП курьер получил травмы, был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен в удовлетворительном состоянии.

Видео: Piter.tv

Теги: велокурьер, курьер
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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