Полиция разбирается в причинах аварии с велокурьером на Васильевском острове

Автомобиль BMW под управлением 42-летнего водителя в зоне пешеходного перехода наехал на 21-летнего курьера службы доставки.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с велокурьером на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 января в десять часов вечера поступило сообщение об аварии на пересечении 12-й линии и Большого проспекта, в которой пострадал велосипедист.

На месте происшествия было установлено, что автомобиль BMW под управлением 42-летнего водителя в зоне пешеходного перехода наехал на 21-летнего курьера службы доставки, управлявшего электровелосипедом.

В результате ДТП курьер получил травмы, был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен в удовлетворительном состоянии.

Видео: Piter.tv