Задержан курьер мошенников, убедивший подростка отдать семейные ценности стоимостью 2,2 млн рублей

Подозреваемый 20-летний курьер мошенников 23 июня был задержан на улице Адмирала Черокова.

Полицейские задержали курьера мошенников, который может быть причастен к обману подростка. Юноша отдал все сбережения и семейные ценности неизвестному. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днем 18 июня в полицию Красносельского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее несовершеннолетний сын подвергся воздействию телефонных мошенников и отдал незнакомцу деньги и ювелирные изделия.

Предварительно установлено, что двумя днями ранее 17-летнему подростку позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником финансовой организации и сообщил о необходимости обезопасить денежные средства и ценности, имеющиеся в семье. Подросток передал неизвестному деньги и семейные ценности. Общий ущерб составил 2 245 500 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подозреваемый 20-летний курьер мошенников 23 июня был задержан на улице Адмирала Черокова.

Ранее два петербургских пенсионера передали мошенникам более 17 млн рублей.

Фото: Piter.tv