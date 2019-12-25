Два петербургских пенсионера передали мошенникам более 17 млн рублей

Один пенсионер передал 8,8 млн рублей, второй – 8,6 млн рублей.

Пенсионеры из Кировского и Калининского районов отдали мошенникам более 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кировского района 22 июня обратился 77- житель одного из домов по улице Лени Голикова с заявлением о том, что в течение июня 2026 года ему неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками финансового ведомства. Под предлогом сохранения денежных средств мужчину убедили передать курьерам свои сбережения. Общая сумма ущерба составила более 8,8 миллиона рублей.

К совершению данного преступления может быть причастен 35-летний петербуржец. Ранее он был задержан полицейскими по подозрению в совершении аналогичного мошенничества в отношении другого пенсионера, лишившегося более 3,7 миллиона рублей. полицейские проверяют его причастность к аналогичным делам.

В Калининском районе задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвой которого стал 76-летний житель дома 73 по Суздальскому проспекту.

В январе 2026 года неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств убедили пожилого мужчину передать наличные деньги курьерам. В течение нескольких дней потерпевший передавал злоумышленникам денежные средства в рублях и валюте. Общий ущерб составил более 8,6 миллиона рублей.

Подозреваемым курьером мошенников оказался 34-летний петербуржец.

Фото: пресс-служба МВД по СПб и ЛО

Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в Петербурге закрыли 2 колл-центра с телефонными мошенниками.

Главное фото: Piter.tv