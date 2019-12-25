В Петербурге задержали 17-летнего курьера, подозреваемого в хищении у пенсионерки почти 1,3 млн рублей

Пенсионерку убедили, что ее сбережения находятся под угрозой, и предложили передать деньги курьеру якобы для их сохранности.

В Московском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошеннической схемы, жертвой которой стала 90-летняя местная жительница. Пенсионерка лишилась почти 1,3 млн рублей после телефонного разговора с аферистами.

Как сообщили в МВД по СПб и ЛО, женщина обратилась в полицию 24 июня. По ее словам, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансового ведомства. Собеседник убедил пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой, и предложил передать деньги курьеру якобы для их сохранности.

Поверив злоумышленнику, женщина вынесла все накопления в парадную своего дома на Витебском проспекте и передала незнакомцу 1 млн 290 тыс. рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на предполагаемого курьера. Им оказался 17-летний житель Ленинградской области, которого задержали в Мурино. По предварительной версии следствия, подросток забрал деньги у потерпевшей и выполнял роль посредника в преступной схеме.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее в Петербурге задержали адвоката, подозреваемую в инсценировке угона Mercedes ради страховой выплаты.

Фото: Piter.tv