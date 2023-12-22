На Большом проспекте Васильевского острова иномарка сбила курьера

Курьер службы доставки оказался под колёсами иномарки вечером 9 января. Пострадавшего госпитализировали. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.
Как стало известно Piter.tv, авария произошла около десяти часов вечера 9 января. Иномарка наехала на велокурьера, который от удара отлетел на несколько метров.
Пострадавшего госпитализировали, выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что в массовой аварии на трассе М-11 пострадали два петербуржца.
Видео: Piter.tv
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