На Большом проспекте Васильевского острова иномарка сбила курьера

Пострадавшего госпитализировали, выясняются обстоятельства происшествия.

Курьер службы доставки оказался под колёсами иномарки вечером 9 января. Пострадавшего госпитализировали. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Как стало известно Piter.tv, авария произошла около десяти часов вечера 9 января. Иномарка наехала на велокурьера, который от удара отлетел на несколько метров.

Пострадавшего госпитализировали, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в массовой аварии на трассе М-11 пострадали два петербуржца.

Видео: Piter.tv