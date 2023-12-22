В массовой аварии на трассе М-11 пострадали два петербуржца

Мужчина не получил серъёзных травм, а женщина была доставлена в Новгородскую областную больницу в тяжёлом состоянии.

В массовом ДТП на участке трассы М-11 "Нева" в Новгородской области пострадали двое жителей Петербурга. Об этом пишет 78.ru

В числе пострадавших оказался гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий в Северной столицы, а также коренная петербурженка. Мужчина не получил серьёзных травм и был отправлен на амбулаторное лечение. Женщина была доставлена в Новгородскую областную больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время после аварии в этой же больнице находятся трое взрослых и один ребёнок, их состояние оценивается как критическое.

Напомним, что в понедельник, 8 января, на трассе "Нева" произошло столкновение 30-ти автомобилей. В результате погибло трое взрослых и один ребёнок. Сейчас движение на трассе полностью восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту аварии в Красном селе с участием автобуса.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новгородской области