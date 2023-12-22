Возбуждено уголовное дело по факту аварии в Красном селе с участием автобуса

В результате ДТП четырёхлетний пассажир легкового автомобиля, а также 59-летний пассажир автобуса в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу.

В субботу, 6 декабря, в на перекрёстке улиц Свободы и Лермонтова в городе Красное село произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту аварии возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 28-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, выезжая с прилегающей территории, не уступила проезд по главной дороге маршрутному автобусу "ПАЗ" под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП четырёхлетний пассажир легкового автомобиля, а также 59-летний пассажир автобуса в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу.

По результатам проверок по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней автоледи по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ведётся расследование.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП на трассе "Петербург — Матокса" забрало жизни двух человек.

Фото: Piter.TV