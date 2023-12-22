ДТП на трассе "Петербург — Матокса" забрало жизни двух человек

Кроме того, пострадал ребенок.

31 декабря на трассе "Петербург — Матокса" произошла смертельная авария. Кроме того, пострадал ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

30-летний водитель Renault Megane, двигаясь от поселка Токсово в сторону поселка Кузьмоловский, неверно выбрал скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Sequoia, которым управлял 30-летний житель Мурманска.

В результате ДТП управлявший Renault Megane и 28-летняя пассажирка машины скончались на месте происшествия. Пострадала 8-летняя девочка, находящаяся в Toyota Sequoia, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: на 88-м километре КАД водитель Ford сбил мужчину насмерть.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти