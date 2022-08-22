На 88-м километре КАД водитель Ford сбил мужчину насмерть

Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Вечером 29 декабря на 88-м километре КАД произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 декабря.

21-летний мужчина, управлявший Ford Mondeo, из Свердловской области наехал на неизвестного водителя автомобиля Volkswagen, который вышел из машины на проезжую часть после въезда на силовое ограждение. В результате аварии второй скончался на месте.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на автодороге "Нарва" произошло смертельное ДТП с участием автобуса.

Фото: Piter.TV