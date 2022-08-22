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На 88-м километре КАД водитель Ford сбил мужчину насмерть
Сегодня, 9:18
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На 88-м километре КАД водитель Ford сбил мужчину насмерть

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Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Вечером 29 декабря на 88-м километре КАД произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 декабря. 

21-летний мужчина, управлявший Ford Mondeo, из Свердловской области наехал на неизвестного водителя автомобиля Volkswagen, который вышел из машины на проезжую часть после въезда на силовое ограждение. В результате аварии второй скончался на месте. 

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что на автодороге "Нарва" произошло смертельное ДТП с участием автобуса.

Фото: Piter.TV

Теги: сбил насмерть, смертельное дтп на кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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