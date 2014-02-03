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На автодороге "Нарва" произошло смертельное ДТП с участием автобуса
Сегодня, 21:50
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На автодороге "Нарва" произошло смертельное ДТП с участием автобуса

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По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На 127-м километре автодороги А180 "Нарва" вечером 29 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

74-летняя водительница Renault Sandero выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом Volvo под управлением 53-летнего мужчины. 

В результате аварии водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Управлявшая Renault Sandero погибла на месте. 

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: на КАД утром произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: автодорога нарва, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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