На автодороге "Нарва" произошло смертельное ДТП с участием автобуса

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На 127-м километре автодороги А180 "Нарва" вечером 29 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

74-летняя водительница Renault Sandero выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом Volvo под управлением 53-летнего мужчины.

В результате аварии водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Управлявшая Renault Sandero погибла на месте.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.TV: на КАД утром произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.TV