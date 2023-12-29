На КАД утром произошло массовое ДТП

В аварию попали минимум десять машин.

В четверг вечером, 29 декабря, на КАД произошло массовое ДТП. В районе съезда на Мурманское шоссе столкнулись десять машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На дороге сначала столкнулись четыре автомобиля: грузовик и три легковушки. Позже к ним присоединились еще шесть машин.

Заварушка на КАД у Мурманки. Считайте подбитых сами. Свидетель случившегося

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. О пострадавших пока нет информации.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Попович)