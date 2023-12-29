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На КАД утром произошло массовое ДТП

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В аварию попали минимум десять машин.

В четверг вечером, 29 декабря, на КАД произошло массовое ДТП. В районе съезда на Мурманское шоссе столкнулись десять машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На дороге сначала столкнулись четыре автомобиля: грузовик и три легковушки. Позже к ним присоединились еще шесть машин.

Заварушка на КАД у Мурманки. Считайте подбитых сами.

Свидетель случившегося

 Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. О пострадавших пока нет информации.

Ранее на Piter.tv: на 15-й линии В.О. во время пожара в коммуналке погиб житель.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Попович)

Теги: кад, массовое дтп, мурманское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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