На 15-й линии В.О. во время пожара в коммуналке погиб житель

Спасатели эвакуировали семь человек.

Сегодня ночью, 29 декабря, в Василеостровском районе произошел пожар. На 15-й линии В.О. в доме № 16 горела шестикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:12. В шестикомнатной квартире обгорела обстановка площадью 13 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В результате случившегося погиб человек. Еще семь жильцов эвакуировали.

С огнем боролись почти час. Пожар потушили в 02:04. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: охранники продуктового магазина удерживали петербуржца из-за подозрения в краже.

Фото: Piter.tv

