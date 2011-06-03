Охранники продуктового магазина удерживали петербуржца из-за подозрения в краже

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

28 декабря в полицию Красносельского района по телефону обратился петербуржец и сообщил, что его удерживают сотрудники охраны в продуктовом магазине ТЦ "Прибалтийский" в доме 49 по Ленинскому проспекту. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Правоохранители, приехав на место происшествия, выяснили, что к 51-летнему жителю Кировского района на выходе из магазина с продуктами подошел неизвестный, без каких-либо опознавательных знаков. Позже выяснилось, что он является сотрудником охраны. После этого работник попросил заявителя расстегнуть куртку, заподозрив в хищении товара. Мужчина счел предложение оскорбительным и отказался, тогда к нему подбежали еще несколько охранников и удерживали до приезда полиции.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV