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Охранники продуктового магазина удерживали петербуржца из-за подозрения в краже
Вчера, 23:50
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Охранники продуктового магазина удерживали петербуржца из-за подозрения в краже

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Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

28 декабря в полицию Красносельского района по телефону обратился петербуржец и сообщил, что его удерживают сотрудники охраны в продуктовом магазине ТЦ "Прибалтийский" в доме 49 по Ленинскому проспекту. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Правоохранители, приехав на место происшествия, выяснили, что к 51-летнему жителю Кировского района на выходе из магазина с продуктами подошел неизвестный, без каких-либо опознавательных знаков. Позже выяснилось, что он является сотрудником охраны. После этого работник попросил заявителя расстегнуть куртку, заподозрив в хищении товара. Мужчина счел предложение оскорбительным и отказался, тогда к нему подбежали еще несколько охранников и удерживали до приезда полиции.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: полиция Красносельского района задержала квартирного вора.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинский проспект, подозрение в краже
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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