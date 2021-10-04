Он, проломив железобетонный пол, проник в квартиру, расположенную на первом этаже.

Полиция Красносельского района задержала квартирного вора. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению в краже из квартиры в доме 28 по улице Здоровцева 24 октября был задержан задержан 58-летний неработающий ранее судимый гражданин. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, а задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе расследования подозреваемый был изобличен в том, что 2 декабря 2022 года в доме 19 по улице Солдата Корзуна, проломив железобетонный пол, проник в квартиру, расположенную на первом этаже. Оттуда он похитил два ноутбука, норковую шубу, шкатулку с ювелирными изделиями. Общая сумма ущерба составила 1 200 000 рублей.

В квартире дома 20 по Коломяжскому проспекту 27 декабря мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Похищенное частично изъято.

Фото: МВД