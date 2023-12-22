В Петербурге полиция разыскивает неизвестных, укравших из квартиры более 2 млн рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый разыскивается.

Полиция разыскивает обокравших квартиру в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 января в 17:32 обратился 34-летний петербуржец с сообщением о том, что из его квартиры в доме по улице Решетникова похищены 350 тысяч рублей и 20 тысяч долларов.

По предварительной информации, неизвестный неустановленным способом через дверь проник в квартиру, взломал находившийся в комнате сейф, откуда похитил 20 тысяч долларов, а из тумбочки в этой же комнате забрал 350 000 рублей и ювелирные изделия.

Ущерб составил 2 447 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый разыскивается.

Ранее пассажир Пулково стал фигурантом уголовного дела после кражи чужого ноутбука.

Фото: Piter.tv