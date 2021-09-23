Пассажир Пулково стал фигурантом уголовного дела после кражи чужого ноутбука

Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу ноутбука в аэропорту Пулково. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию поступило заявление от пассажирки с просьбой оказать содействие в розыске ее ноутбука, который она потеряла в зоне выдачи багажа аэропорта Пулково. Было установлено, что к пропаже ноутбука причастен 42-летний местный житель.

Установлено, что злоумышленник, находясь в зоне выдачи багажа, заметил между подлокотниками сидений забытый ноутбук. Забрав свой багаж и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал чужое имущество и уехал из аэропорта. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Васильевском острове был задержан "форточник", похитивший почти 1,5 млн рублей.

Фото: pxhere