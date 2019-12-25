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Вор вынес из квартиры студента в Петербурге 60 айфонов и 200 тысяч рублей
Сегодня, 9:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Вор вынес из квартиры студента в Петербурге 60 айфонов и 200 тысяч рублей

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Общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту крупной квартирной кражи во Фрунзенском районе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшим оказался студент четвертого курса Санкт-Петербургского государственного технологического института. Домушник проник в его съемную квартиру и вынес оттуда 200 тысяч рублей, а также 60 айфонов разных моделей. Общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована. На фасаде дома установлена камера, видеозапись изъята.

Ранее в Петербурге поймали "сластену", который стащил из супермаркета три торта.

Фото: pexels.com

Теги: квартирная кража, ограбление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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