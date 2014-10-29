В Петербурге поймали "сластену", который стащил из супермаркета три торта

Сумма ущерба составила 217 рублей.

В Петербурге задержали 23-летнего парня за кражу продуктов из супермаркета. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие установило, 21 декабря 2020 года молодой человек стащил из магазина три торта. Сумма ущерба составила 217 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В марте задержанного осудили по статье "Грабеж". Однако он не стал дожидаться заключения под стражу и сбежал. Вора объявили не только в региональный, но и в федеральный розыск. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее мы писали, что в Петербурге бомж с пятью судимостями похитил из магазина бутылку водки.

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