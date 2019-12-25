В Петербурге бомж с пятью судимостями похитил из магазина бутылку водки

Мужчина попытался скрыться, однако был задержан охранниками.

Полиция Петербурга проводит проверку после несостоявшегося ограбления магазина в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, 26 сентября в 15:45 в магазин на проспекте Художников вошел мужчина и, угрожая продавцу ножом, похитил бутылку водки. Грабитель попытался скрыться с места преступления, однако был задержан охранниками.

Задержанным оказался 28-летний молодой человек без определенного места жительства. В отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее мужчина был пять раз судим за кражи, побои и грабежи.

Ранее мы писали, что в Кудрово неизвестный под угрозой пистолета ограбил банк на 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV