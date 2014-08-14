В Кудрово неизвестный под угрозой пистолета ограбил банк на 1,5 млн рублей

Ограбление произошло на Ленинградской улице.

В Кудрово неизвестный под угрозой пистолета ограбил банк. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел днем в доме №3 на Ленинградской улице. Можно предположить, что злоумышленник ограбил отделение Сбербанка, расположенное по данному адресу. Мужчина похитил порядка 1,5 млн рублей, после чего скрылся. Полиция разыскивает неизвестного.

Ранее мы писали, что пенсионер ворвался с ножом в финансовую организацию на Кондратьевском.

Фото: Piter.tv