В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в квартирной краже на 564 тыс. рублей

Двое жителей Ростовской области похитили деньги и ювелирные изделия.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в квартирной краже на Софийской улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Фрунзенского района 29 августа поступило сообщение от 25-летнего горожанина о том, что в период с 20 по 29 число неизвестный, подобрав ключи к замкам входной двери, проник в его трехкомнатную квартиру на восьмом этаже дома 23 по Софийской улице и похитил оттуда 40 тыс. рублей и ювелирные изделия на общую сумму 563,9 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

У дома 23/3 по Бухарестской улице 4 августа по подозрению в причастности к совершению этого преступления задержали двоих жителей Ростовской области в возрасте 34 и 45 лет.

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Фото: Piter.TV