Из квартиры на Фермском шоссе пропали драгоценности и 1 млн рублей

Сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

Полицейские расследуют крупную кражу из квартиры юриста на Фермском шоссе, сообщили 2 сентября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 1 сентября обратилась 47-летняя начальница юридического отдела коммерческой фирмы. Женщина заявила, что неизвестный, путем подбора ключа входной двери, проник в ее квартиру в доме 32 по Фермскому шоссе, откуда похитил ювелирные изделия с бриллиантами и сапфирами и 1 млн рублей. Деньги находились в сейфе в одной из комнат.

Сумма ущерба составила около 5 млн рублей. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранителями приняты меры к розыску и задержанию "домушника".

Ранее мы рассказывали о том, что на Новоизмайловском проспекте мужчины ворвались в квартиру и ограбили жильцов.

Фото: Piter.TV