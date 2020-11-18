  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из квартиры на Фермском шоссе пропали драгоценности и 1 млн рублей
Сегодня, 10:04
36
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры на Фермском шоссе пропали драгоценности и 1 млн рублей

0 0

Сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

Полицейские расследуют крупную кражу из квартиры юриста на Фермском шоссе, сообщили 2 сентября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Приморского района 1 сентября обратилась 47-летняя начальница юридического отдела коммерческой фирмы. Женщина заявила, что неизвестный, путем подбора ключа входной двери, проник в ее квартиру в доме 32 по Фермскому шоссе, откуда похитил ювелирные изделия с бриллиантами и сапфирами и 1 млн рублей. Деньги находились в сейфе в одной из комнат. 

Сумма ущерба составила около 5 млн рублей. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранителями приняты меры к розыску и задержанию "домушника". 

Ранее мы рассказывали о том, что на Новоизмайловском проспекте мужчины ворвались в квартиру и ограбили жильцов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: крупная кража, фермское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии