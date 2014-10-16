На Новоизмайловском проспекте мужчины ворвались в квартиру и ограбили жильцов

Материальный ущерб составил 92 тысячи рублей. Подозреваемых уже задержали.

Сотрудники полиции Московского района задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на Новоизмайловском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию во втором часу ночи 20 августа обратилась женщина и сообщила о разбойном нападении в квартире дома по Новоизмайловскому проспекту, 57. Было установлено, что 37-летняя женщина и 23-летний молодой человек сняли там посуточно двухкомнатную квартиру.

Ночью к ним кто-то постучал в дверь, когда женщина открыла, в квартиру ворвались 5 неизвестных мужчин, которые под угрозой ножа и применения физической силы отобрали у потерпевших 4 сотовых телефона, золотые сережки, кошелек с денежными средствами в сумме 30 000 рублей, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 92 тысячи рублей.

Полицейскими были задержаны трое граждан одного из государств Центральной Азии, в возрасте от 22 до 24 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее был задержан подозреваемый в разбое на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV