Задержан подозреваемый в разбое на Загородном проспекте

Преступник отобрал у заявителя 6 тыс. рублей, угрожая перцовым баллончиком.

В субботу, 10 августа, в отделение полиции Центрального района обратился 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он сообщил, что в тот же день у дома 14 по Загородному проспекту незнакомец попросил у него телефон и перевел на его счет 1 тыс. рублей. После этого, угрожая перцовым баллончиком, преступник отобрал у него 5 тыс. рублей. В итоге сумма причиненного ущерба составила 6 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В понедельник, 12 августа, в 16:40 у дома 11-13 по Боровой улице в ходе оперативно-розыскных мероприятий группа уголовного розыска задержала 32-летнего безработного мужчину. Ранее он уже был осужден за подобные преступления. Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина вытолкнул жену из окна на Ветеранов.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти