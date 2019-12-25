Мужчина вытолкнул жену из окна на Ветеранов

46-летнюю женщину с травмой шеи, закрытыми переломами ребер и позвоночника немедленно госпитализировали в реанимацию.

В понедельник, 12 августа, примерно в 7:00 на проспекте Ветеранов произошел инцидент: мужчина после совместного распития спиртных напитков и семейной ссоры столкнул свою супругу из окна квартиры на втором этаже. Как стало известно Piter.TV, 46-летнюю женщину с травмой шеи, закрытыми переломами ребер и позвоночника немедленно госпитализировали в реанимацию.

По данным правоохранительных органов, было установлено, что именно муж выбросил свою жену из окна. Его задержали в состоянии алкогольного опьянения и доставили в полицейский участок. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о хулиганстве. Он настаивает на своей невиновности и утверждает, что не толкал супругу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец ударился головой о ручку шкафа и умер в реанимации.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)