Петербуржец ударился головой о ручку шкафа и умер в реанимации

Точная причина смерти будет определена после проведения экспертизы в морге.

Житель Петербурга ударился головой о ручку шкафа и скончался через два дня в городской больнице. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел в понедельник, 5 августа, на Гаккелевской улице.

Предварительно установлено, что мужчину с травмой головы поместили в реанимационное отделение, но спасти его не удалось.

Точная причина смерти будет определена после проведения экспертизы в морге.

Ранее мы сообщили о том, что на Ржевке второклассница упала с высоты, снимая вид из окна.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)