Петербуржец ударился головой о ручку шкафа и умер в реанимации

Житель Петербурга ударился головой о ручку шкафа и скончался через два дня в городской больнице. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел в понедельник, 5 августа, на Гаккелевской улице.
Предварительно установлено, что мужчину с травмой головы поместили в реанимационное отделение, но спасти его не удалось.
Точная причина смерти будет определена после проведения экспертизы в морге.
Ранее мы сообщили о том, что на Ржевке второклассница упала с высоты, снимая вид из окна.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)
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