Второклассница упала с высоты, снимая вид из окна

Вечером в воскресенье, 4 августа, в микрорайоне Ржевка в Петербурге второклассница выпала из окна. По информации Piter.TV, семилетняя девочка была доставлена в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.
Согласно предварительным данным, школьница потеряла равновесие, когда пыталась снять вид из окна третьего этажа.
Известно, что девочка растет в благополучной полной семье. Ранее она не привлекала внимания полиции.
Ранее мы сообщили о том, что на петербуржца с девятого этажа упал молодой человек.
Фото: Piter.TV
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