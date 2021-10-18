Второклассница упала с высоты, снимая вид из окна

Девочка была доставлена в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.

Вечером в воскресенье, 4 августа, в микрорайоне Ржевка в Петербурге второклассница выпала из окна. По информации Piter.TV, семилетняя девочка была доставлена в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.

Согласно предварительным данным, школьница потеряла равновесие, когда пыталась снять вид из окна третьего этажа.

Известно, что девочка растет в благополучной полной семье. Ранее она не привлекала внимания полиции.

Ранее мы сообщили о том, что на петербуржца с девятого этажа упал молодой человек.

Фото: Piter.TV