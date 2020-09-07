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На петербуржца с девятого этажа упал молодой человек
Сегодня, 12:41
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На петербуржца с девятого этажа упал молодой человек

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Горожанина в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

В Елизаветинской больнице врачи спасают 28-летнего петербуржца, на которого ночью 4 августа у дома 58к1 по проспекту Луначарского упал 22-летний уроженец Мурманска с высоты девятого этажа. 

По информации "Фонтанки", упавший с балкона молодой человек погиб. В момент падения около дома проходил пострадавший. Последнему диагностировали переломы черепа и правой ноги. В тяжелом состоянии горожанина поместили в реанимацию.

Ранее мы рассказывали о том, что у дома на Земском переулке нашли труп девятиклассника. 

Фото: Piter.TV

Теги: проспект луначарского, упал с высоты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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