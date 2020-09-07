На петербуржца с девятого этажа упал молодой человек

Горожанина в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

В Елизаветинской больнице врачи спасают 28-летнего петербуржца, на которого ночью 4 августа у дома 58к1 по проспекту Луначарского упал 22-летний уроженец Мурманска с высоты девятого этажа.

По информации "Фонтанки", упавший с балкона молодой человек погиб. В момент падения около дома проходил пострадавший. Последнему диагностировали переломы черепа и правой ноги. В тяжелом состоянии горожанина поместили в реанимацию.

Ранее мы рассказывали о том, что у дома на Земском переулке нашли труп девятиклассника.

Фото: Piter.TV