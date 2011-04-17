На проспекте Луначарского заработала точка по продаже проездных

На проспекте Луначарского в Петербурге открылась первая в этом году точка по продаже проездных билетов. Новый киоск расположен в зоне активного пассажиропотока и неподалеку от остановок общественного транспорта.
Как рассказали в городском комитете по транспорту 4 марта, весной заработают еще два павильона в Невском и Петродворцовом районах.
Мы поступательно развиваем сеть киосков по продаже проездных билетов с целью повышения доступности услуг для пассажиров, в первую очередь, для тех, кто проживает вдали от станций метро и ежедневно пользуется наземным общественным транспортом.
Виталий Войнов, директор ГКУ "Организатор перевозок"
Фото: пресс-служба комтранса Петербурга
