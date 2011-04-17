  1. Главная
На проспекте Луначарского заработала точка по продаже проездных
Сегодня, 15:56
Весной откроют еще два павильона в Невском и Петродворцовом районах.

На проспекте Луначарского в Петербурге открылась первая в этом году точка по продаже проездных билетов. Новый киоск расположен в зоне активного пассажиропотока и неподалеку от остановок общественного транспорта. 

Как рассказали в городском комитете по транспорту 4 марта, весной заработают еще два павильона в Невском и Петродворцовом районах. 

Мы поступательно развиваем сеть киосков по продаже проездных билетов с целью повышения доступности услуг для пассажиров, в первую очередь, для тех, кто проживает вдали от станций метро и ежедневно пользуется наземным общественным транспортом. 

Виталий Войнов, директор ГКУ "Организатор перевозок" 

Ранее на Piter.TV: в трамваях "Чижик" запустили оплату проезда по геолокации через смартфон. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

