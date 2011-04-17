На проспекте Луначарского заработала точка по продаже проездных

Весной откроют еще два павильона в Невском и Петродворцовом районах.

На проспекте Луначарского в Петербурге открылась первая в этом году точка по продаже проездных билетов. Новый киоск расположен в зоне активного пассажиропотока и неподалеку от остановок общественного транспорта.

Как рассказали в городском комитете по транспорту 4 марта, весной заработают еще два павильона в Невском и Петродворцовом районах.

Мы поступательно развиваем сеть киосков по продаже проездных билетов с целью повышения доступности услуг для пассажиров, в первую очередь, для тех, кто проживает вдали от станций метро и ежедневно пользуется наземным общественным транспортом. Виталий Войнов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.TV: в трамваях "Чижик" запустили оплату проезда по геолокации через смартфон.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга