В трамваях "Чижик" запустили оплату проезда по геолокации через смартфон

Петербуржцы смогут платить за проезд в зеленых трамваях без валидаторов.

В Петербурге у пассажиров трамваев "Чижик" появился новый способ оплаты проезда с использованием геолокации. Об этом сообщила пресс-служба комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

Для оплаты проезда пассажиру необходимо иметь при себе смартфон с установленным российским картографическим приложением. Функция реализована через приложение 2ГИС, которое определяет местоположение пользователя в вагоне и предоставляет возможность провести платеж с использованием привязанной банковской карты.

После завершения транзакции билет в электронном формате автоматически направляется пассажиру. Новая опция позволяет оплачивать проезд без использования физических валидаторов, установленных в салонах подвижного состава.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)