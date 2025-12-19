В Петербурге вспомнили подвиг блокадных транспортников и роль трамвая в военные годы

На церемонии возложения цветов особо отметили роль трамвая, который в осаждённом городе стал "символом жизни".

На площади Победы в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Мероприятие было приурочено к 83-й годовщине прорыва блокады города.

В церемонии приняли участие члены правительства города, главы органов власти, а также врио председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков. Выступая перед собравшимися, он подчеркнул ключевую роль, которую в годы блокады сыграли работники городского транспорта.

Особые слова благодарности — транспортникам. В годы блокады трамвай был единственным общественным транспортом и символом жизни осаждённого города. Его возвращение на улицы Ленинграда стало актом мужества, профессионализма и веры в Победу. Мы с глубоким уважением и благодарностью склоняем головы перед теми, кто обеспечивал движение, несмотря на голод, холод и постоянную угрозу. Дмитрий Ваньчков, врио председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Трамвайное движение в блокадном Ленинграде, прерванное в первую суровую зиму, было восстановлено весной 1942 года и стало не только важнейшей частью городской логистики, но и мощным моральным символом несгибаемой воли ленинградцев.

Фото: electrotrans.spb.ru