Поэт-рецидивист из Петербурга украл 11,5 млн рублей и потратил их на "красоту"

Раскаивался вор в стихах.

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении петербуржца, который пробрался в бизнес-центр и украл из него свыше 11,5 млн рублей, – рассказала в своем Telegram"е руководитель Объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Обвиняемый мужчина пробрался на 3 этаж бизнес-центра на Кантемировской улице, проник в кабинет директора одного из ООО и украл из стола сумму в 11 552 300 руб.

Как выяснили в суде позже, обвиняемый распорядился с украденной суммой просто: вместе с друзьями он "гулял" и тратил деньги на "красоту", то есть на услуги женщин легкого поведения.

На суд обвиняемый явился со стихами собственного написания. В них он признается, что "соблазнился" сейфами с деньгами и женщинами. Мужчина просил суд помиловать его, чтобы он смог уехать в деревню с матерью подальше от "соблазнов" городской жизни.

Судьи к авторской поэзии подсудимого оказались равнодушны и назначили фигуранту дела 4 года в колонии особого режима.

Ранее мы писали, что 400-килограммового петербуржца пытаются транспортировать в больницу из квартиры на Луначарского.

Фото: Piter.TV