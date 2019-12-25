Разыскиваются мужчины, напавшие на петербуржца на АЗС на Фермском шоссе

Под надуманным предлогом они вместе с заявителем сели в его автомобиль Kia Rio.

Полиция разыскивает лже-силовиков, напавших на петербуржца на автозаправке на Фермском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 19 февраля обратился мужчина, сообщив, что двумя днями ранее, в 14:30, на автозаправке у дома 61 по Фермскому шоссе к нему подошли трое неизвестных мужчин. Под надуманным предлогом они вместе с заявителем сели в его автомобиль Kia Rio, и там, забрав у него IPhone и ключи от машины, угрожая ножом, потребовали 20 тысяч рублей за якобы поддельный паспорт заявителя.

После этого один из нападавших сел за руль, и они стали ездить по городу. По пути следования один из злоумышленников через мобильное приложение банка с мобильного телефона потерпевшего перевел на неизвестные счета 65 тысяч рублей. После чего, у дома 30 по Бухарестской улице нападавшие вышли из автомобиля и ушли в сторону станции метро "Бухарестская".

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Фото: Piter.tv