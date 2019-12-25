Ленобласть выполнила нормативы по запасам топлива перед отопительным сезоном

В Ленинградской области создали резерв в 20 тысяч тонн угля для отопительного сезона.

Ленинградская область выполнила нормативы по запасам топлива перед отопительным сезоном. Регион полностью обеспечил установленный объем угля, сформировав резерв в 20 тыс. тонн. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, запас угля соответствует 100 % от установленного норматива. Дрозденко отметил, что для формирования резервов правительство Ленобласти совместно с профильной компанией провело большую работу, в том числе в периоды наиболее напряженной ситуации на топливном рынке. При этом отдельные трудности сохраняются.

Объем запасов жидкого топлива, преимущественно дизельного топлива и мазута, составляет почти 13 тыс. тонн. Это 109 % от установленного плана. По другим видам топлива, нормативный объем которых составляет около 12 тыс. тонн, показатель также достиг 100 %.

Губернатор пояснил, что регион ежегодно поддерживает запасы на нормативном уровне. При возникновении перебоев резервы пополняют за счет резервного фонда, после чего ответственные компании должны восстановить необходимый объем топлива.

По словам Дрозденко, в течение последних 7–8 лет Ленинградская область не начинала отопительный сезон без требуемых запасов. Наиболее серьезные сложности с обеспечением топливом возникали в 2010–2012 годах. Сейчас работу по формированию и поддержанию резервов ведут на постоянной основе.

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