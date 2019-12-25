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В ДТП на КАД Петербурга погибла 16-летняя пассажирка иномарки
Сегодня, 8:58
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В ДТП на КАД Петербурга погибла 16-летняя пассажирка иномарки

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Еще одну женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

На 116-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга в Петродворцовом районе вечером 9 октября произошло смертельное ДТП. Об сообщили в ГУ МВД России по региону. 

По предварительным данным, за рулем автомобиля Lexus находился 21-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением и въехал в отбойник. 

В результате аварии на месте погибла 16-летняя пассажирка, еще одну женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние последней оценивается как средней тяжести. 

Все детали случившегося уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция установила личность женщины, которая наехала на ребенка в Усть-Славянке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: авария на дамбе, смертельное дтп на кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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