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Полиция установила личность женщины, которая наехала на ребенка в Усть-Славянке
Сегодня, 19:57
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Полиция установила личность женщины, которая наехала на ребенка в Усть-Славянке

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Водитель призналась, что не заметила, как ребенок попал под колеса.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти установили личность водителя, который вечером 7-го октября на Заводской улице наехал на коляску с девятимесячным ребенком и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Водительница прибыла в отделение полиции, где дала показания на счет происшествия. По ее словам, она не заметила никаких толчков или препятствий на пути, когда ребенок попал под колеса, поэтому и поехала дальше "по своим делам". В отношении нарушительницы возбуждено административное производство.

Напомним, что в ходе ДТП ребенок выпал из коляски и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали перелом теменной кости. В сети публиковали видео происшествия.

Скриншот из видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: дтп с ребенком, заводская улица, машина наехала на коляску
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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