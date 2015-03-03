Полиция установила личность женщины, которая наехала на ребенка в Усть-Славянке

Водитель призналась, что не заметила, как ребенок попал под колеса.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти установили личность водителя, который вечером 7-го октября на Заводской улице наехал на коляску с девятимесячным ребенком и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Водительница прибыла в отделение полиции, где дала показания на счет происшествия. По ее словам, она не заметила никаких толчков или препятствий на пути, когда ребенок попал под колеса, поэтому и поехала дальше "по своим делам". В отношении нарушительницы возбуждено административное производство.

Напомним, что в ходе ДТП ребенок выпал из коляски и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали перелом теменной кости. В сети публиковали видео происшествия.

Скриншот из видео: Telegram / Ирина Волк