В квартире на Заводской рецидивистка ударила ножом собутыльника сестры

У старшей возник конфликт с мужчиной, и, встав на защиту родственницы, младшая убила его.

Полицейские задержали женщину, которая вмешалась в пьяный конфликт с ножом. В результате погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В квартире дома на Заводской улице правоохранители обнаружили труп жителя Тихвина с ножевым ранением груди. Для разбирательства в отдел увезли двух нетрезвых сестер в возрасте 40 и 43 лет. У старшей возник конфликт с собутыльником, и, встав на защиту родственницы, младшая убила его.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Злоумышленница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что в ресторане на Южной дороге произошла поножовщина. Задержан 49-летний мужчина с Васильевского острова, работающий мясником. Заведено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV