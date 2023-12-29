В Усть-Славянке в ДТП попали женщина и ее ребенок в коляске

В больницу малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, ему диагностировали перелом теменной кости.

На территории Усть-Славянки в Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал младенец. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 8 октября.

Уточняется, что накануне вечером женщина решила прогуляться со своим девятимесячным ребенком по обочине проезжей части на Заводской улице. Также мать пострадавшего отвлеклась на мобильный телефон. В этот момент водитель автомобиля Kia сбил коляску, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчина вывернул руль, однако полного столкновения избежать не удалось. В результате коляска перевернулась, и младенец вылетел из нее. В больницу малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, ему диагностировали перелом теменной кости.

Виновника аварии разыскивают полицейские.

Ранее на Тихорецком проспекте водитель Subaru сбил школьницу.

Видео: Telegram / Mash на Мойке