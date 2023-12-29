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В Усть-Славянке в ДТП попали женщина и ее ребенок в коляске

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В больницу малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, ему диагностировали перелом теменной кости.

На территории Усть-Славянки в Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал младенец. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 8 октября. 

Уточняется, что накануне вечером женщина решила прогуляться со своим девятимесячным ребенком по обочине проезжей части на Заводской улице. Также мать пострадавшего отвлеклась на мобильный телефон. В этот момент водитель автомобиля Kia сбил коляску, после чего скрылся с места происшествия. 

Мужчина вывернул руль, однако полного столкновения избежать не удалось. В результате коляска перевернулась, и младенец вылетел из нее. В больницу малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, ему диагностировали перелом теменной кости. 

Виновника аварии разыскивают полицейские.

Ранее на Тихорецком проспекте водитель Subaru сбил школьницу. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: водитель сбил коляску, усть-славянка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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