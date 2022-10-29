На Тихорецком проспекте водитель Subaru сбил школьницу

В Калининском районе 16-летняя школьница попала в аварию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что информация о ДТП на Тихорецком проспекте поступила в полицию вечером 7 октября. По предварительным данным, восьмиклассницу сбил 55-летний водитель автомобиля Subaru Forester. Мужчина не пропустил девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести. Водитель в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Полицейские устанавливают причины случившегося.
Ранее мы рассказывали о том, что в отношении виновника смертельного ДТП на Петербургском шоссе возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.TV
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