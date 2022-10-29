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На Тихорецком проспекте водитель Subaru сбил школьницу
Сегодня, 11:26
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На Тихорецком проспекте водитель Subaru сбил школьницу

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Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Калининском районе 16-летняя школьница попала в аварию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что информация о ДТП на Тихорецком проспекте поступила в полицию вечером 7 октября. По предварительным данным, восьмиклассницу сбил 55-летний водитель автомобиля Subaru Forester. Мужчина не пропустил девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. 

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение города в состоянии средней степени тяжести. Водитель в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. 

Полицейские устанавливают причины случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении виновника смертельного ДТП на Петербургском шоссе возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп на тихорецком, сбил школьницу
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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