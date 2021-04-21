На Гатчинском шоссе Ford Focus сбил школьницу из-за неработающего светофора

Девочка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Утром 21 апреля в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя школьница. В сети появилось видео с моментом аварии.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО, школьница попала под колеса автомобиля Ford Focus у дома №7 на Гатчинском шоссе. Девочка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На записи видно, что иномарка решила не тормозить перед "зеброй" и не пропускать пешеходов. На месте аварии не работал светофор.

Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Гатчинском мосту перевернулась и загорелась "Газель".

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село