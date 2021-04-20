На Гатчинском мосту перевернулась и загорелась "Газель"

С огнем боролись четыре спасателя и одна единица техники.

Рано утром 20 апреля на Гатчинском мосту произошла авария. Около 4:20 на проспекте 25-го Октября перевернулась и загорелась "Газель". В сети появилось видео с места происшествия.

На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по Ленобласти. В 4:38 они ликвидировали возгорание.

С огнем боролись четыре спасателя и одна единица техники. Информация о пострадавших не поступала. Авария осложнила движение – на мосту образовалась пробка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге "Ласточка" сбила мужчину, гулявшего по ж/д путям.

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