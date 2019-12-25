В Петербурге "Ласточка" сбила мужчину, гулявшего по ж/д путям

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 19 апреля в Петербурге произошло ЧП. Недалеко от станции "Ланская" на проспекте Испытателей электропоезд "Ласточка" сбил мужчину. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, пострадавший, шатаясь, гулял по железнодорожным путям. На сигналы машиниста мужчина никак не реагировал, что "привело к удару о поезд".

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу на скорой.

Ранее мы писали, что на Обводном канале BMW сбил мотоциклиста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Женя Силкин, Юра Зыков