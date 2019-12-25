На Обводном канале BMW сбил мотоциклиста

В результате ДТП мотоциклист сломал ногу.

В воскресенье, 18 апреля, в Адмиралтейском районе автомобиль BMW сбил мотоциклиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Столкновение произошло на пересечении Обводного канала и Рыбинской улицы. Иномарка на большой скорости въехала в перпендикулярный поток, где и двигался мотоциклист. В результате ДТП последний сломал ногу, его забрала скорая помощь.

На место прибыли правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.tv писал, что в Приморском районе угнали Лексус с автомойки, но после ДТП вернули машину.

Фото: Piter.tv