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На Обводном канале BMW сбил мотоциклиста
Сегодня, 17:23
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kraratau27

На Обводном канале BMW сбил мотоциклиста

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В результате ДТП мотоциклист сломал ногу.

В воскресенье, 18 апреля, в Адмиралтейском районе автомобиль BMW сбил мотоциклиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Столкновение произошло на пересечении Обводного канала и Рыбинской улицы. Иномарка на большой скорости въехала в перпендикулярный поток, где и двигался мотоциклист. В результате ДТП последний сломал ногу, его забрала скорая помощь.

На место прибыли правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее Piter.tv писал, что в Приморском районе угнали Лексус с автомойки, но после ДТП вернули машину. 

Фото: Piter.tv

Теги: bmw, авария, дтп, иномарка, мотоциклист
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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